Economie Bonaire krijgt nieuw advocatenkantoor Redactie 31-07-2024 - 1 minuten leestijd

Het nieuwe advocatenteam voor het kantoor bij Harbour Village Marina. Foto: Leijsen Van Lint.

KRALENDIJK- Vanaf 1 augustus 2024 krijgt Bonaire een nieuw advocatenkantoor, vernoemd naar de twee partners in het kantoor, Thies Leijsen en Sophie van Lint. Het nieuwe kantoor zal kantoor houden in de vuurtoren bij Harbour Village Marina.

“Onze focus zal liggen op arbeidsrecht en ambtenarenrecht, maar we kunnen ook bijstaan in zaken die bestuursrecht en het algemeen verbintenissenrecht betreffen,” aldus de partners in een persverklaring op dinsdag.

Hoewel het kantoor in Bonaire is gevestigd, zal het nieuwe advocatenkantoor ook cliënten op de andere Nederlandse Caribische eilanden bedienen.

