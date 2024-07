Evenementen Gratis Spoken Word Workshops in de Openbare Bibliotheek Bonaire Redactie 27-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Openbare Bibliotheek Bonaire organiseert samen met Fundashon di Kurason gratis spoken word workshops in augustus. Spoken word is een vorm van voordracht waarbij ritmische teksten op het podium worden gepresenteerd, vaak in verschillende talen.

De workshops vinden plaats op 3, 10, 17 en 24 augustus van 15:00 tot 17:00 uur in de Openbare Bibliotheek. Het thema van deze maand is ‘geluk’. Tijdens de sessies zullen deelnemers leren hoe ze hun eigen teksten kunnen schrijven en voordragen.

Op 31 augustus is er een speciale publiekspresentatie in het Isidel Beach Park van de gemaakte werkstukken. Gershwin Bonevacia, een bekende spoken word artiest, zal aanwezig zijn om de deelnemers te inspireren en hun werk te bewonderen.

Wil je meedoen? Meld je dan aan via e-mail: eventsbibliotekapubliko@bonairegov.com of stuur een WhatsApp naar 7706302.

