Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Variabel weerbeeld Redactie 22-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De komende week belooft een iets variabeler weerbeeld te brengen voor Bonaire, met stoffige omstandigheden en in de loop van de week een toenemende wind.

De week begint op maandag met deels bewolkte luchten en een kans op een of twee lokale buien. De temperaturen zullen schommelen tussen een minimum van 28 graden Celsius (82 graden Fahrenheit) tot een maximum van 33 graden Celsius (91 graden Fahrenheit). Gedurende maandag zal de wind matig zijn, maar vanaf dinsdag en woensdag zullen de winden geleidelijk toenemen. Dit zal leiden tot winderige omstandigheden in de tweede helft van de week.

Op dinsdag en woensdag blijven de weersomstandigheden vergelijkbaar, met mogelijk iets meer bewolking. Woensdag wordt echter een tijdelijke onderbreking verwacht in de aanwezigheid van Saharastof. Donderdag zullen de kansen op neerslag lager zijn. Tegen vrijdag kunnen deze kansen weer toenemen.

De toenemende wind in de loop van de week zal resulteren in hogere golven, die in de tweede helft van de week zelfs een hoogte van twee meter kunnen bereiken. De maximumtemperaturen blijven rond de 33 graden Celsius (91 graden Fahrenheit), terwijl de minimumtemperaturen rond de 28 graden Celsius (82 graden Fahrenheit) liggen.

Bron: Caribbean Weather Center

