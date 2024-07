Economie Qredits en Ministerie van EZK introduceren nieuw educatieprogramma Redactie 21-07-2024 - 1 minuten leestijd

Vertegenwoordigers van Qredits met Hamza Kacha, Programma Manager & Liaison voor Caribisch deel van het Koninkrijk bij het Ministerie.Foto: Qredits Bonaire

KRALENDIJK– Qredits lanceert, met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een nieuw educatieprogramma genaamd ‘Introduction to Entrepreneurship’

Het programma is bedoeld voor mensen zonder voorkennis van ondernemerschap die willen deelnemen aan de ‘Small Business Academy’ of andere vervolgprogramma’s. Het biedt een basis in ondernemersvaardigheden, met onderwerpen zoals marketing, financieel beheer en het samenstellen van een Business Model Canvas.

Subsidie

Het ministerie heeft een deel van de kosten gesubsidieerd om de economische ontwikkeling op de BES-eilanden te bevorderen. Het programma omvat e-learning, klassikale sessies en een eindpitch voor een panel van experts.

0