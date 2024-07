Politiek & Bestuur MPB’er Din Domacassé haalt fel uit naar raadslid Cyrill Vrolijk Redactie 21-07-2024 - 1 minuten leestijd

Domacassé heeft geen goed woord over voor zijn voormalig collega Cyrill Vrolijk. Foto: MPB

KRALENDIJK- Voormalig raadslid voor de Movementu di Pueblo Bonaireano (MPB) Din Domacassé reageert in een vrijdag uitgegeven persbericht uiterst venijnig op recente uitlatingen van onafhankelijk raadslid en coalitiepartner, Cyrill Vrolijk.

Vrolijk zei eerder deze week de huidige bestuurscoalitie ten volle te steunen omdat gedeputeerde van financiën Clark Abraham volgens hem de nodige daadkracht toont in het op orde stellen van zaken die onder de vorige coalitie misgingen als het gaat om de openbare financiën.

Domacassé hekelt in zijn verklaring onder meer het stilzwijgen van de coalitie na een zakelijk geschil tussen het ziekenhuis en Abraham (daterend van vóór de tijd dat deze als gedeputeerde aantrad, redactie).

Domacassé is daarnaast kritisch over de verhoging van de vergoedingen voor fracties in de eilandsraad en het verhogen van het bedrag aan daggeldvergoedingen voor raadsleden, zonder dat hierover een publiek debat is gevoerd.

Slecht

De MPB partijprominent ziet echter nog meer slechte dingen, zoals een economische achteruitgang, gebrek aan steun en lokale ondernemers en het onterecht bekritiseren van visser coöperatie Piskabon. “Waar haalt Vrolijk het lef vandaan om dit bestuurscollege te verdedigen dat, volgens mij en met mij vele anderen, het slechtste is in de geschiedenis van ons eiland”, vraagt Domacassé zich af.

