Luchtvaart & Reizen Flamingo Luchthaven Bonaire start werk aan nieuwe baanverlichting Redactie 20-07-2024 - 1 minuten leestijd

Een beeld van de werkzaamheden op de luchthaven. Foto: BIA

KRALENDIJK – Op de Flamingo Luchthaven zijn de werkzaamheden voor de volledige vernieuwing van de Airfield Ground Lighting (AGL), ofwel de baanverlichting, van start gegaan.

In het kader van het project worden honderden lampen, besturingssystemen en ruim 100 kilometer kabel vervangen door nieuwe, duurzame verlichting. Na een lange voorbereidende fase waarin het ontwerp is gemaakt en de aanbesteding plaatsvond, is het nu tijd voor de uitvoering.



Aannemer SPIE heeft samen met lokale bedrijven het werkterrein naast de terminal ingericht en de afgelopen weken zijn de eerste graafwerkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de kabels.

Daarnaast is er begonnen met de bouw van een onderstation in de buurt van de verkeerstoren. Dat is een faciliteit die de stroomvoorziening en besturing voor de nieuwe verlichting regelt en optimaliseert.



Nachtelijke uren

De werkzaamheden vinden gedeeltelijk ’s nachts plaats, waardoor de operatie van Bonaire International Airport (BIA) geen hinder ondervindt.

