Politiek & Bestuur Raadslid Cyrill Vrolijk blij met daadkracht gedeputeerde Clark Abraham Redakshon 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

Vrolijk is van mening dat het beleid onder gedeputeerde Abraham beter is dan onder dat van zijn voorganger Hennyson Thielman. Foto: Cyrill Vrolijk

KRALENDIJK – Eilandraadslid Cyrill Vrolijk, deel uitmakend van de coalitie die het bestuurscollege steunt, zegt tevreden te zijn met de daadkracht die gedeputeerde van financiën Clark Abraham aan de dag legt.

Vrolijk wijst erop dat de naar huis gestuurde coalitie van UPB en MPB diverse keren het budget van het Openbaar Lichaam overschreden, zonder dat daar dekking voor was. In het jaar 2022 ging het volgens Vrolijk over een bedrag van 6 miljoen dollar en in het jaar 2023 over een bedrag van 3 miljoen dollar.

“Ik ben er nog steeds tevreden over dat ik dat bestuurscollege naar huis heb gestuurd. Ik ben ook blij met het feit dat gedeputeerde Abraham zijn best doet om de boel op te ruimen”, aldus Vrolijk.

Onder vuur

Gedeputeerde Abraham ligt sinds afgelopen week onder vuur omdat verschillende hooggeplaatste ambtenaren de afgelopen maanden de afdeling financiën verlieten. Volgens met name oppositiepartij MPB en daaraan gelieerde media zou dat Abraham persoonlijk aan te rekenen zou zijn.

89