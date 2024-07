Economie Zonnepanelen voor hospice Kas Flamboyan Redactie 15-07-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Hospice Kas Flamboyan heeft een donatie ontvangen in de vorm van een complete zonnepanelen installatie dankzij de inzet van lokale experts en organisaties. Deze duurzame energieoplossing zal het comfort van terminale patiënten, hun families en vrijwilligers aanzienlijk verbeteren.

“We zijn ongelofelijk dankbaar voor deze gulle gift,” zegt Danny Rojer, directeur van Hospice Kas Flamboyan. “De zonnepanelen stellen ons in staat om het verblijf van onze patiënten en hun dierbaren aanzienlijk te verbeteren, vooral tijdens de warme periodes op ons eiland.”

De zonnepanelen maken het mogelijk om ventilatoren en airconditioning units vaker te gebruiken zonder zorgen over stijgende energiekosten, wat belangrijk is voor het welzijn van de patiënten. Remco Gooijer, die een leidende rol speelde bij het project, verklaart: “Het was een eer om onze kennis en vaardigheden in te zetten voor zo’n waardig doel.”

Duurzaam

De installatie past binnen de toekomstvisie van Hospice Kas Flamboyan om op een duurzame manier bij te dragen aan het milieu. Richard Duijn hoopt dat het initiatief anderen inspireert om ook bij te dragen aan duurzame oplossingen voor zorginstellingen op Bonaire.

De impact van deze donatie reikt verder dan alleen energiebesparing. Het verbeterde binnenklimaat zal niet alleen ten goede komen aan de patiënten, maar ook aan de familieleden die kostbare tijd met hun dierbaren doorbrengen, en aan de toegewijde vrijwilligers die onvermoeibaar zorg verlenen.

De installatie werd mogelijk gemaakt door Remco Gooijer van DTM Bonaire BV, Ben van Vugt van Aquarius, Jan Mulder van Phase 2 Phase, Jan Gommers van JG Equipment, Richard Duijn van RMD Bouw & Beheer en Ton Nuijten, die de betrokken partijen samenbracht.

