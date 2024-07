Natuur Rapport benadrukt belang toerisme als belangrijkste inkomstenbron Bonaire Harald Linkels 13-07-2024 - 2 minuten leestijd

Het toerisme op Bonaire kent een zeer sterke verwevenheid met de natuurlijke rijkdommen van het eiland. Foto: ABC Online Media/Bert Nijland

KRALENDIJK – Toerisme is de belangrijkste sector binnen de economie van Bonaire, met een toegevoegde waarde voor de economie van Bonaire van ongeveer 30% van het Bruto Nationaal Product (BNP). Dat staat te lezen in het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2050 dat recent het levenslicht zag.

Het rapport wijst er ook op dat ongeveer 23% van de werkgelegenheid op het eiland gerelateerd is aan toerisme. Vooral veel jongeren zijn werkzaam in de toerismesector. De grote rol van de toerismesector maakt de economie van Bonaire conjunctuur- en schokgevoelig.

Doordat de economie relatief eenzijdig is, zijn er volgens het rapport weinig mogelijkheden voor andere sectoren om eventuele periodes met weinig toerisme op te vangen. Een recent voorbeeld van zo’n periode met weinig toerisme was de coronapandemie.

De grote rol van het toerisme maakt ook dat de economie van Bonaire sterk is verweven met de natuurlijke omgeving. Het rapport constateert -niet verrassend- dat veel toeristen het eiland bezoeken vanwege het klimaat en de natuur die het eiland te bieden heeft.

“Zowel de natuurparken als de koraalriffen staan bekend als mooie locaties om te duiken”, zo merkt de commissie op.

De sterke verwevenheid met de natuur brengt volgens de rapportschrijvers ook risico’s met zich mee. Als de natuur onvoldoende beschermd wordt, bestaat er een risico op een afname van het aantal toeristen in de toekomst.

Klimaatverandering risico

Ook klimaatverandering is een risicofactor voor de natuur en daarmee de economie op Bonaire. Volgens de rapporteur zet Bonaire hierom momenteel al in op duurzaam toerisme en het ontwikkelen van een ‘blue economy’: een economie die op duurzame wijze omgaat met natuurlijke bronnen en de oceaan in het bijzonder.

