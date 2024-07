Luchtvaart & Reizen Bonaire relatief goedkoop met hotelovernachtingen Harald Linkels 13-07-2024 - 2 minuten leestijd

Bonhata directeur Veroesjka de Windt geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de hotelsector. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Hoewel klachten op sociale media van sommige bezoekers wellicht anders zouden doen geloven, is Bonaire in vergelijking met de rest van het Caribisch gebied nogal goedkoop als het gaat de prijzen van hotelkamers.

Dat bleek op donderdagmiddag tijdens de presentatie van Bonhata directeur Veroesjka de Windt over van de toeristische prestaties over de eerste twee kwartalen van 2024.

Vergeleken met de rest van het Caribische gebied is Bonaire bijna het allergoedkoopst als het gaat om de gemiddelde kamerprijs. Dat geldt ook als wordt gekeken naar de buureilanden Aruba en Curaçao. Op Aruba waren bezoekers in de eerste maanden van het jaar gemiddeld 517 dollar per nacht kwijt tegen 279 dollar per nacht op Curaçao. Op Bonaire was de gemiddelde kamerprijs in dezelfde periode maar 218 dollar per nacht.

Bovenaan het lijstje van de hotelprijzen prijkt het als exclusief bekend staande Anguilla, met een gemiddelde kamerprijs van maar liefst 1.953 dollar per nacht.

Het enige eiland in een lijstje van 18 populaire Caribische bestemmingen dat nog goedkoper is dan Bonaire, is Trinidad. Daar bedroeg de gemiddelde kamerprijs in dezelfde periode 215 dollar per nacht.

Ruimte

Volgens De Windt betekent de vergelijking dat er op Bonaire voor met name de hotels nog de nodige winst te behalen is als het gaat om de kamerprijs die gemiddeld wordt gerealiseerd. “Als bezoekers op onze buureilanden bereid zijn beduidend meer te betalen, waarom zouden ze dan niet bereid zijn om ook op Bonaire per nacht meer uit te geven?” vroeg de Bonhata directeur zich hardop af.

