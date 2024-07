Luchtvaart & Reizen Toerismesector Bonaire geeft overzicht ontwikkelingen tweede kwartaal Redactie 12-07-2024 - 2 minuten leestijd

Veroushka de Windt (Bonhata), Miles Mercera (TCB) en Maarten van der Scheer (BIA) zijn bezorgd over de korting op het budget voor de TCB. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Op donderdagmiddag hebben de Tourism Corporation Bonaire (TCB), de Bonaire Hotel en Tourism Association (Bonhata) en de Bonaire International Airport (BIA) een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de toeristische sector van het eiland in de eerste zes maanden van het jaar.

Hoewel de cijfers tot en met juni van dit jaar tot nog toe positief zijn, is er ook enige reden tot zorg. Zo kreeg de TCB te maken met een aanzienlijk lager budget, waardoor direct minder kan worden besteed aan marketingactiviteiten. Ook valt op dat het aantal cruiseschepen dat Bonaire aandeed in de eerste helft van het jaar. Het gaat daarbij om 89 bezoeken in de eerste helft van 2024, tegen 108 bezoeken in de eerste helft van 2023, ofwel zo’n 17% minder.

Het gaat daarbij niet alleen om minder schepen, maar ook het aantal cruisetoeristen, daalde vrij fors namelijk van ruim 275.000 in de eerste zes maanden van 2023 naar ruim 208.000 in de eerste helft van 2024.

Toch is er ook positief nieuws. Zo wist Bonhata directeur Veroushka de Windt te vertellen dat in de eerste maanden van het lopende jaar een hogere prijs per kamer werd gerealiseerd dan in 2023 het geval was.

Luchthaven

Ook luchthavendirecteur Maarten van der Scheer had positief nieuws te melden. Hoewel het aantal vluchten in de eerste zes maanden van het jaar wat lager lag dan in het jaar ervoor, is het aantal passagiers dat op het eiland aankwam wel gestegen, met ruim 5%. Van der Scheer merkte wel op dat deze cijfers niet alleen betrekking hebben op bezoekers, maar ook op mensen die op het eiland wonen.

Voor de tweede helft van het jaar zijn de verwachtingen van de luchthaven positief; zo breidt American Airlines het aantal vluchten naar Bonaire in het hoogseizoen aanzienlijk uit, gaat de Amerikaanse low-cost carrier Jet Blue in november van start met vluchten naar New York, hervat WestJet de vluchten uit Canada en gaat ook Corendon vanaf november Bonaire tweemaal per week aandoen met eigen vluchten.

