Koraalziekte Unomia Stolonifera rond Bonaire niet gesignaleerd

KRALENDIJK – De invasieve koraalsoort Unomia Stolonifera is op de BES-eilanden gesignaleerd. Dit liet de Volkskrant in een artikel ‘Het ene koraal bedreigt het andere’ weten. Een ramp. Het soort zou namelijk alle harde koralen rondom Bonaire kunnen overwoekeren. Toch lijkt het erop dat Unomia nog niet rond Bonaire is gesignaleerd. De redactie van Bonaire.nu zocht het uit.

Afgelopen week verscheen in de Volkskrant een artikel waarin verontrustende woorden zijn te lezen over de opkomst van Unomia Stolonifera. Deze koraalachtige soort is invasief, wat betekent dat het zich snel verspreidt. Het soort komt net zoals de koraalduivel oorspronkelijk uit de Indo-Pacific. Opmerkelijk genoeg werd Unomia uit het niets gesignaleerd in Venezuela. Later kreeg ook Cuba ermee te maken. Sindsdien zijn de ABC-eilanden in de hoogste staat van paraatheid. ,,We maken ons echt zorgen. Unomia is een zacht koraal en heeft voor de verbeelding meer weg van een anemoon dan de harde koralen waar wij aan gewend zijn. Het heeft bijvoorbeeld geen hard skelet. Als deze koraalsoort zou uitbreken rond Bonaire, dan is er een grote kans dat alle harde koralen overwoekert zullen raken. Het zal zelfs over het zeegras heen groeien. Unomia Stolonifera kan zich snel verspreiden”, aldus Stinapa conservation manager Roxanne-Liana Francisca.

Harde koralen beschermen eilanden tegen extreem weer. Het zeegras rond Bonaire is essentieel om de populatie schildpadden intact te houden. Het uitbreken van Unomia zou een gevaar kunnen worden voor beide.

Unomia grijpt om zich heen

De Indo-Pacific is gelegen tussen Afrika, Azië en de Stille Oceaan. Gek genoeg werd in 2014 in Venezuela voor het eerst Unomia gesignaleerd. Volgens het artikel in de Volkskrant wordt er aangenomen dat dit komt door illegale handel in aquariumdieren en toebehoren. ,,Een andere reden zou ook kunnen zijn dat het met opzet langs de kust van Venezuela is gebracht. Helaas hebben we de afgelopen jaren niets gehoord vanuit Venezuela door de cut-off met de rest van de wereld. Ook niet toen het soort werd opgemerkt”, aldus Francisca.

In 2022 kreeg Cuba voor het eerst te maken met Unomia. ,,Dat is opmerkelijk. Want Cuba ligt niet in de buurt van Venezuela. Het zou kunnen dat het soort door het lozen van ballastwater daar is gekomen”, aldus Francisca.

Geen natuurlijke vijand

Net zoals de opkomst van de koraalduivel in de Caribische zeeën wordt er gevreesd voor de opkomst van Unomia. Het lijkt er namelijk op dat er geen natuurlijke vijand in de Cariben is, die deze soort kan bestrijden. ,,Het is nog onbekend waarom in de Indo-Pacific koraalriffen niet overspoeld raken door Unomia. Er lijkt een natuurlijke vijand te zijn zoals krabben, zeesterren of vissen die deze soort ‘bestrijden’. We weten alleen nog niet wat dit zou moeten zijn”, aldus Francisca die ziet dat Venezuela met de handen in het haar zit. ,,Ze hebben niet de middelen of de kennis om het soort uit te roeien. Hun hele rif gaat op dit moment kapot. Ze doen hun best met de bestrijding, maar ik vrees dat het een verloren strijd is.”

Mariene ecoloog ziet Unomia op de BES-eilanden

In de Volkskrant laat tropische mariene ecoloog Dr. Debrot weten dat het soort ook al op de BES-eilanden is gesignaleerd. Het volgende wordt er over geschreven: ‘Inmiddels heeft het koraal ook de riffen rond de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gevonden’. Een mogelijke ‘koraalramp’ voor Bonaire zou dus al begonnen zijn. ,,Dit verbaast mij”, aldus Francisca. ,,Wij hebben van onze partners op St. Eustatius en Saba geen bericht gehad dat Unomia Stolonifera daar is gesignaleerd”.

,,Deze invasieve soort is op dit moment niet te bestrijden. We zijn daarom op onze hoede om snel in te grijpen, aldus Francisca weten. ,,We monitoren constant alle plekken waar boten uit Venezuela bij ons aanmeren. Zij kunnen de Unomia onbewust mee nemen. Ook zijn we op onze hoede bij Lac Bai. Hier is veel zeegras. Op dit moment hebben wij geen bewijsstukken die zeggen dat Unomia Stolonifera rondom Bonaire is gesignaleerd”.

De redactie van Bonaire.nu heeft contact gezocht met de auteur van het artikel in de volkskrant. Hij laat weten dat in een reactie van Dr. Debrot naar hem het volgende wordt gezegd: ‘Het woord ‘rond’ is inderdaad ongelukkig gekozen. Het misverstand was niet ontstaan als de zin als volgt was geformuleerd: ‘Inmiddels heeft het koraal ook de riffen in de buurt van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gevonden’.’ Dr. Debrot is op drie verschillende manieren benaderd. Hij heeft tot op heden niet gereageerd. Hiermee blijft vooralsnog onduidelijk welke besmette riffen Dr. Debrot precies bedoelt.

