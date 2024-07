Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Vanaf dinsdag stevige wind Redactie 08-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op maandagochtend is er kans op een bui. Daarna verwachten we deels zonnige en drogere omstandigheden, met enigszins heiige luchten op Bonaire. De wind komt uit het oosten en is matig, met krachtige windstoten.

De golven zullen zo’n 1,5 meter hoog zijn. De minimumtemperaturen zullen rond de 28 graden Celsius/82 graden Fahrenheit liggen en de maximumtemperaturen rond de 33 graden Celsius/91 graden Fahrenheit. De dagen erna lijken droger met slechts een kleine kans op een plaatselijke bui. Een dichtere massa Saharastof zal ons dinsdag bereiken en woensdag achterblijven en daarna iets afnemen, maar wel aanwezig blijven. Vanaf dinsdag neemt ook de wind toe en wordt het wat winderig. De vlagen kunnen oplopen tot zo’n 24 knopen.

Bron: Caribbean Weather Center