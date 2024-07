Nieuws uit Nederland Caribische studenten praten over racisme, discriminatie en gevoelens van uitsluiting Redactie 01-07-2024 - 2 minuten leestijd

Deelnemers konden tijdens de bijeenkomst volop met elkaar in gesprek. Foto: Stichting WeConnect

THE HAGUE- ‘Mag ik hier zijn?’ was de indringende vraag die centraal stond bij het event ‘Empowering my Caribbean Identity’ georganiseerd door Stichting WeConnect. De educatieve stichting bracht zo’n 50 Caribische studenten samen in Den Haag op 28 juni om te praten over racisme, discriminatie en gevoelens van uitsluiting. Het werd een open dialoog waarin mensen zich kwetsbaar opstelden en tegelijkertijd hun kracht lieten zien.

De vraag ‘Mag ik hier zijn?’ was onderdeel van een sketch bedacht en uitgevoerd door twee WeConnect medewerkers. Ze stelden het aandachtige publiek de prikkelende vraag: ‘Zien ze mij of alleen mijn kleur?’ Diverse jongeren deelden hun vaak uitermate pijnlijke ervaringen, zoals het vragen naar hun loyaliteit met Nederland tijdens een sollicitatiegesprek, niet serieus genomen worden als arts omdat ze uit Curaçao komen en altijd een lege plek naast zich houden in de bus, ook al moeten anderen staan.

Durwin Lynch, docent en mastercoördinator Health Science aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, leidde het inhoudelijke deel van het evenement. Hij liet de studenten met elkaar in gesprek gaan over momenten waarin ze zich sterk of juist niet sterk voelen. “Omarm jezelf,” moedigde hij aan en wees authentiek. “Die weerbaarheid wilden wij versterken door de jongeren een veilige omgeving te bieden om zich uit te spreken. Het is mooi en ontroerend om te zien hoe ze dat doen,” legde WeConnect manager Tanja Fraai uit.

Rabin Baldewsingh, sinds 2021 de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, was een van de aanwezigen. Hij vertelde dat zijn naam ook voorkwam op de beruchte lijsten van de Nederlandse belastingdienst in verband met de toeslagenaffaire. Gevraagd naar een concreet actiepunt om deze Caribische jongeren tegemoet te komen, suggereerde hij: “Het zou mooi zijn als de Nederlandse overheid werkt aan kwijtschelding van de studieschulden.” Deze suggestie oogstte luid applaus.

Herdenkingsjaar

Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was directeur-generaal Roald Lapperre persoonlijk aanwezig. Hij toonde zich onder de indruk van de verhalen. Deze bijeenkomst was onderdeel van het herdenkingsjaar waarin nadrukkelijk werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Zowel in Nederland als in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn diverse activiteiten georganiseerd. Dat herdenkingsjaar eindigt op 1 juli dit jaar, met de viering van Keti Koti.