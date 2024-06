Sport & Vrije tijd Favoriet Real Rincon kroont zich na spannende finale tot kampioen van Bonaire Hans Hofstra 29-06-2024 - 2 minuten leestijd

Real Rincon wint de Bonairiaanse voetbalcompetitie in 2023-2024. Foto: Federashon Futbol Boneriano

RINCON – Real Rincon heeft haar favorietenrol waargemaakt door in de Bonairiaanse voetbalfinale te winnen. In een spannende wedstrijd zette de ploeg Vespo aan de kant. In een prachtige ambiance zagen de toeschouwers Real Rincon met 2-1 winnen. Een dubieuze situatie in de 93ste minuut van de wedstrijd, zorgde er nog wel voor dat er veel werd gediscussieerd na de wedstrijd.

Vooraf was al bekend dat Real Rincon de grote favoriet leek om de titel te pakken. Toch bleek dat de wedstrijd spannend zou worden. Opvallend was dat de wedstrijd organisatie hoge hekken om het veld had gezet. Het leek hiermee moeilijker voor de fans te zijn om het veld te betreden.

Vanuit een corner in de 18de minuut kwam Rincon op voorsprong. Van dichtbij kon vrij gemakkelijk de bal achter de keeper van Vespo worden geschoten. Niet alleen het publiek, maar de gehele selectie inclusief coaches vierden het doelpunt uitzinnig. Een verre uittrap van de keeper in de 55ste minuut, werd knap uitgespeeld door de aanvallers van Real Rincon. De verdediging van Vespo leek hierbij niet al te scherp te zijn. Met een 2-0 voorsprong leek de wedstrijd beslist te zijn.

Dubieuze beslissing

In de 88ste minuut van de wedstrijd kwam de spanning terug in de wedstrijd. Een aanvaller van Vespo werd hardhandig naar de grond gehaald door de keeper van Rincon. Een penalty werd hard in de touwen geschoten.

Vespo kreeg nog een grote kans in de 93ste minuut. Een blunder van de keeper van Real Rincon leek de aansluitingstreffer voor Vespo op te leveren. De sluitpost kwam te wild uit bij een hoge voorzet en viel over één van de aanvallers van Vespo heen. De afvallende bal kwam bij één van de aanvallers uit, die de bal in het lege doel kon schieten. Het leek de terechte gelijkmaker te zijn. Volgens de scheidsrechter kreeg de doelman toch het voordeel van de twijfel en werd het doelpunt afgekeurd. Bij 2-1 bleef het.

In de 100ste minuut (tien minuten blessuretijd) werd de wedstrijd afgefloten. De hoge hekken bleken er voor niets te staan. Uitzinnig publiek en fans kwam het veld op om het kampioenschap van Real Rincon gezamenlijk te vieren.

Bekijk hier meer sportnieuws