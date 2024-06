Nieuws uit Nederland Caribische eilanden zijn op hun hoede met nieuwe staatssecretaris Zsolt Szabó Redactie 29-06-2024 - 5 minuten leestijd

Door Caribisch Netwerk | Melissa Stamper en Oscar van Dam

De reacties vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn nog afwachtend en voorzichtig als het gaat om PVV’er Zsolt Szabó, die begin juli de nieuwe staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering wordt. Caribisch Netwerk ging na op de eilanden wat de verwachtingen zijn voor de relaties binnen het Koninkrijk met deze beoogde staatssecretaris. ‘Wat staat ons te wachten?’



Aruba

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zegt eerst te willen wachten tot het nieuwe kabinet beëdigd is op 2 juli, voordat Aruba de eerste gesprekken voert. “Ik wens de nieuwe premier, de nieuwe staatssecretaris, nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en het hele kabinet veel succes”, aldus Wever- Croes.

Coalitiepartner en vicepremier Ursell Arends (Raiz) denkt dat, ondanks het feit dat hij Szabó niet persoonlijk kent, zij nader tot elkaar kunnen komen ten gunste van de mensen. “Het is geen geheim dat de PVV geen Koninkrijk wenst waarin de Nederlandse belastingbetaler de last van de andere partners binnen het Koninkrijk draagt, daar zijn wij het over eens.”

Arends: “Aruba heeft altijd haar eigen boontjes gedopt, met als uitzondering de Covid-periode. Aruba staat bekend om haar zelfredzaamheid en ik ben er zeker van dat Nederland ook wil dat we zelfredzaam blijven.”

Respect en samenwerking

De Sint-Maartense parlementariër Melissa Gumbs, die in het commissie van Koninkrijksrelaties zit, spreekt de hoop dat de goede samenwerking nu tussen de staatssecretaris en Sint-Maarten voortgezet wordt: “Het is mijn hoop dat hij de goede relatie voortzet die zijn voorganger Alexandra van Huffelen heeft opgebouwd. Dat is op basis van respect, gezamenlijkheid en samenwerking.”

Ook Vito Charles, lid van de Eilandsraad van Saba, zegt dat Saba liever nog geen oordeel heeft over de nieuwe staatssecretaris en liever reageert als het zover is. “Ondanks dat deze partij (PVV red.) niet positief naar de eilanden kijkt, hebben we geleerd te anticiperen op het ergste en kunnen zodoende tegenslagen aan, als ze er zijn.”

Volgens Charles ‘hebben we vooruitgang gezien met Van Huffelen’. “We hopen dat haar opvolger ook open staat voor dit gesprek en dat we niet lang hoeven te wachten om in gesprek te gaan. Zo kunnen we ook uitleggen wat voor uitdagingen en struikelblokken we als eiland tegenkomen, het is een relatie die we verder moet opbouwen met hem”, legt hij uit.

Voorzichtig

Veel organisaties in het Caribisch deel hebben nog geen mening over de beoogde staatssecretaris en reageren afwachtend. Wel zijn ze voorzichtig over het feit dat deze post toebedeeld is aan de PVV. Zo zegt Raymond Jamanika, directeur van Human Rights Defense Curaçao, dat hij eerst een maand wil kijken wat de staatssecretaris gaat doen en pas dan zal reageren.

Rechelline Leerdam, lid van de Eilandsraad op Sint-Eustatius, kijkt ernaar uit om kennis te maken en te werken met de nieuwe staatssecretaris. “De voormalige staatssecretaris heeft een relatie opgebouwd met de eilanden, met name ook met Sint-Eustatius, waarin zij de dialoog aanging gebaseerd op wederzijds respect. Ik hoop dat de nieuwe staatssecretaris de dialoog voortzet en de relatie tussen ons en Nederland verbetert.”

Leerdam: “Aangezien het om een rechtse regering gaat, wil ik ze de kans geven om samen met het eiland in gesprek te gaan zonder vooroordelen.”

PVV

Eerder deze week werd bekend gemaakt dat Kamervoorzitter Martin Bosma, ook een PVV’er, niet bij de nationale slavernijverdenking in Oosterpark in Amsterdam aanwezig zal zijn na ophef over eerdere racistische uitspraken van de voorzitter. Zo had hij de door de Staat gerehabiliteerde Curaçaose slavenleider en verzetsheld Tula een crimineel genoemd en wilde de excuses die de Nederlandse Staat en Koning Willen-Alexander hadden aangeboden voor de slavernij-periode laten terugdraaien.

Gilbert ‘Gibi’ Bacilio zegt namens het Platform Slavernij en Erfenis van Slavernij op Curaçao dat hij ‘zeer bezorgd’ is over de nieuwe staatssecretaris. “Al jaren zien we dat leden van de PVV vreselijke uitspraken doen tegen slavernijherdenking en tegen de menselijkheid.”

Bacilio haalt aan dat vanuit de PVV Tula een ‘een racistische moordenaar’ werd genoemd.’ “Dan vraag ik me af: wat staat ons te wachten? We hadden een goede band met Van Huffelen. Zij was bereid om te luisteren en met ons te overleggen. Laten we hopen dat haar opvolger ook open staat om te luisteren.”

Gebrek aan affiniteit

Lid van de Bonairiaanse Eilandsraad Daisy Coffie (M21) was vorige week in Den Haag tijdens de hoorzitting van Szabó in de Tweede Kamer. Daar uitte ze haar zorgen over diens aanstaande benoeming. “Hij weet veel van Digitalisering. Maar heeft een gebrek aan affiniteit en kennis heeft met betrekking tot de Koninkrijksrelaties, vooral in de Caribische context.”

Volgens Coffie toonde Van Huffelen ‘empathie en betrokkenheid’. Met Szabó is er ‘een duidelijk gebrek aan verbinding en begrip voor onze specifieke behoeften’. Niettemin geeft ze de nieuwe staatssecretaris ‘het voordeel van de twijfel’.