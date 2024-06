Politie & Justitie Politieagenten Bonaire stappen in sportieve stijl de warme periode in Redactie 28-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Deze zomer zullen we de politieagenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in een frisse, nieuwe look tegenkomen. Vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 ruilen ze hun bekende zwarte poloshirt met gele streep in voor een donkerblauw sportshirt, gecombineerd met een veiligheidsvest.

Het sportshirt is gemaakt van ademend materiaal en normaal gesproken hun outfit tijdens sportactiviteiten. Deze verandering zorgt ervoor dat onze agenten comfortabel en veilig hun werk kunnen doen tijdens de warmste maanden van het jaar.

Vanaf 1 januari 2025 zijn de vertrouwde poloshirts weer terug.