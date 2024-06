Politie & Justitie Fietser aangereden op Toeristenweg: Politie zoekt getuigen Redactie 28-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vandaag, vrijdagochtend 28 juni rond 06:15 uur, vond een aanrijding plaats op de Toeristenweg. Een fietser werd aangereden door een auto, die vervolgens doorreed zonder te stoppen. Het slachtoffer bleef gewond achter.

Toen de politie arriveerde, was het ambulancepersoneel al ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De fietser verklaarde later dat hij richting Karpata fietste toen een auto uit de tegenovergestelde richting, de verboden rijrichting, hem aanreed. De bestuurder reed weg zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien of weet u meer over deze ‘hit & run’? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of de anonieme tiplijn 9310.