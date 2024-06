Geschiedenis Ceremonie afschaffing slavernij in teken van herdenking, doorwerking en toekomst Redactie 28-06-2024 - 2 minuten leestijd

De voorbereidingen voor de ceremonie op maandag zijn in volle gang. Foto: OLB

KRALENDIJK – De ceremonie voor de afschaffing van de slavernij, op maandag 1 juli 2024, staat in het teken van herdenking, doorwerking en toekomst. Tijdens de herdenking wordt ook stilgestaan bij de sluiting van het herdenkingsjaar slavernijverleden.

De bijeenkomst wordt van 08:30 – 11:00 op het Wilhelminaplein gehouden. Het programma bestaat uit een gedeelte met toespraken en een cultureel muzikaal deel. Het openbaar lichaam nodigt iedereen uit om naar de bijeenkomst te komen en de voorouders te eren voor hun moed en kracht.

De herdenking begint met het blazen op de karkó, de schelp die in de traditionele Bonairiaanse muziek wordt gebruikt. Waarnemend gezaghebber Ingrid Sealy en waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond houden een toespraak.

Historicus Arthur Sealy is de coördinator van de Dialooggroep. Sealy belicht de noodzaak dat nazaten van de tot slaaf gemaakten, de samenleving en Nederland om de tafel gaan om te praten over bijvoorbeeld de verwerking van het trauma van de slavernij. Sedney Marten , bestuurslid van Akademia Papiamentu, spreekt over de lessen en de inspiratie uit het verleden voor het behoud en de groei van de moedertaal, het Papiaments.

De organisatoren hebben een gevarieerd cultureel programma samengesteld met onder andere een optreden van de dansschool School of Performing Arts. Spoken word artist Queshantely Martinez, houdt een voordracht. Percussionist Shaba speelt met andere musici muziek in de stijl van muzik di zumbi, daarbij worden instrumenten zoals de berimbau, de barí, karkó gebruikt.

Jaarlijks

Voor Jennifer Pocornie-Martis, voorzitter van de werkgroep 1 juli, is het belangrijk dat de afschaffing van de slavernij ieder jaar weer op Bonaire wordt herdacht. Pocornie-Martis hoopt dat veel mensen de ceremonie op 1 juli 2024 bijwonen.