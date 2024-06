Nieuws van Bonaire Vespo en Real Rincon spelen finale voetbalcompetitie Bonaire Hans Hofstra 24-06-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Facebook Real Rincon

KRALENDIJK – Vespo en Real Rincon hebben de finale gehaald van de Bonairiaanse voetbalcompetitie. Beide teams eindigden bovenaan de ranglijst en zullen in een allesbeslissende finale uitmaken wie kampioen gaat worden.

De spanning bleef tot de laatste week spannend in de zogeheten Kaya 4. Ook Atletiko Flamingo had nog een kans om bij de beste twee te komen. Doordat het team in de laatste wedstrijd verloor van Real Rincon (2-1), plaatsen zij zich niet voor de finale.

In de grote finale lijkt Real Rincon de grote favoriet te zijn. In de laatste tien edities won de ploeg maar liefst zes keer. Drie keer werd er geen competitie gespeeld. De laatste keer dat een andere club sterker was, was in het jaar 2016. Vespo is een outsider. In de Kaya 4 speelde het gelijk tegen Real Rincon.

De finale zal worden gespeeld op vrijdag 28 juni.

Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten Vespo 3 2 1 0 9 4 5 7 Real Rincon 3 2 1 0 6 2 4 7 Atletiko Flamingo 3 1 0 2 8 7 1 3 Independiente 3 0 0 3 3 13 -10 0

Bekijk hier meer sportnieuws