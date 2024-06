Overheid Bestuurscollege Bonaire dient financieringsverzoek in voor monumentherstel Redactie 16-06-2024 - 1 minuten leestijd

Volgens gedeputeerde Anjelica Cicilia zijn er veel waardevolle panden in Rincon waar dringend onderhoud aan moet worden gepleegd.

KRALENDIJK- Volgens het bestuurscollege van Bonaire is het de hoogste tijd dat het eiland beter gaat zorgen voor haar monumenten.

Dat bleek uit de persconferentie afgelopen vrijdag, waar gedeputeerden Nina den Heyer, Clark Abraham en Anjelica Cicilia een update gaven over de werkzaamheden op bestuurlijk niveau.

“Het is tijd dat Bonaire aandacht gaat besteden aan de vele mooie monumenten die we rijk zijn”, aldus gedeputeerde Cicilia. Het BC heeft daarom bij het Rijk een verzoek gedaan voor een bijdrage in de financiering van 1 miljoen euro, als onderdeel van een zogenaamde ‘erfgoed deal’.

Rincon prioriteit

In eerste instantie zal het geld, indien de aanvraag wordt goedgekeurd, aangewend worden voor herstel van oude gebouwen in Rincon. De reden hiervoor is volgens Cicilia dat er in Rincon diverse monumentale panden staan, die in zeer slechte staat verkeren.