Luchtvaart & Reizen Nieuw wetvoorstel voor betere luchtverbindingen in Caribisch Nederland Redactie 15-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Flamingo International Airport Bonaire

DEN HAAG – Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil de Luchtvaartwet BES veranderen. Deze verandering maakt het mogelijk om speciale regels in te stellen voor luchtvaartroutes in Caribisch Nederland en tussen de eilanden en andere delen van het Koninkrijk. Iedereen kan tot en met 26 juli reageren op dit voorstel.

Met de nieuwe wet kan de minister van IenW regels maken voor luchtvaartmaatschappijen die op bepaalde routes vliegen. Bijvoorbeeld maximale ticketprijzen, een minimum aantal vluchten per week en een bepaald aantal zitplaatsen per vlucht. De minister kan ook besluiten om via een aanbesteding één luchtvaartmaatschappij te kiezen voor deze routes.

Het doel van deze wijziging is om de bereikbaarheid van de eilanden in Caribisch Nederland te verbeteren. Vooral voor Sint-Eustatius en Saba is een goede luchtverbinding met Sint-Maarten heel belangrijk. Betere bereikbaarheid helpt bij de economische en sociale ontwikkeling en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen beter bereikbaar zijn.

De wet is nu in de eerste fase, de consultatie. Pas als de wet is goedgekeurd, kunnen de nieuwe regels worden ingesteld. Daarna moet er ook nog geld voor worden gevonden. Het nieuwe kabinet zal hierover beslissen.

Tot en met 26 juli 2024 kan iedereen hun mening geven over dit voorstel via de website Overheid.nl.