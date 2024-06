Economie Heropening van modern slachthuis Bonaire brengt nieuwe kansen voor lokale boeren Hans Hofstra 12-06-2024 - 3 minuten leestijd

De medewerkers van het slachthuis tonen hun certificaat.

KRALENDIJK – Na een lange renovatieperiode van bijna tien jaar, is het vernieuwde slachthuis op het eiland officieel geopend. Het vernieuwde slachthuis, waarvan de daadwerkelijke bouw begon in 2022, biedt moderne faciliteiten die bijdragen aan verbeterde voedselveiligheid en dierenwelzijn. Naast de opening, kregen de medewerkers een certificaat. Zij hebben de nieuwste trainingen gevolgd die nodig zijn in het vernieuwde slachthuis.

Afgelopen maand werd het het slachthuis officieel geopend. Het hoofd van veterinaire afdeling Claire Cointepas die nauw betrokken was bij het renovatieproces, vertelt dat al gesproken werd over de renovatie sinds 2015. ,,Na jaren van praten en plannen, staat er nu een modern slachthuis waar we trots op kunnen zijn,” laat Cointepas weten.

Een belangrijk voordeel van het nieuwe slachthuis is de mogelijkheid voor lokale boeren (Kunukerus) om hun dieren zoals geiten, schapen, varkens, koeien en nu ook kippen te laten slachten. Dit zou een meerwaarde kunnen worden voor de lokale gemeenschap, vooral in een tijd waarin voedselprijzen hoog zijn. ,,Het belangrijkste is dat we nu de kans hebben om lokaal geproduceerd voedsel te krijgen,” aldus Cointepas. ,,Kunukeros kunnen nu hun dieren aanbieden voor de slacht en wanneer het vlees wordt goedgekeurd door de keurmeester en gestempeld, het vervolgens aanbieden aan hun gezinnen of aan supermarkten”.

Keurmeester is tevreden

De enige keurmeester van het eiland Latinova Emerenciana laat het volgende er over weten: ,,We willen dat de mensen kwaliteit krijgen op de markt. Heel veel mensen slachten vroeger hun vee onder een boom. Lange tijd hebben we niet de mogelijkheden gehad die we nu wel hebben. We hebben nu een van de mooiste slachthuizen in de Caribbean”.

De modernisering van het slachthuis betekent ook dat de voedselveiligheid naar een hoger niveau wordt getild. ,,Met nieuwe apparatuur en betere hygiëne kunnen we de voedselveiligheid beter waarborgen,” legt Cointepas uit. ,,We hebben nu bijvoorbeeld moderne sterilisatoren voor de messen en andere faciliteiten die het gemakkelijker maken om alles schoon te houden”.

Trainingen

De opening van het slachthuis markeert ook het begin van een nieuwe periode van training en educatie voor de medewerkers. Onder leiding van Jan Snijders van de SVO, een Nederlandse vakopleiding voor de slachtindustrie, hebben de medewerkers een intensieve training gevolgd: ,,Het was belangrijk om de nieuwe technieken en apparatuur te leren kennen. We hebben veel nieuwe dingen geleerd die ons helpen om efficiënter en veiliger te werken”, laat trainer Snijders in een reactie weten.

Hoewel de capaciteit van het slachthuis momenteel langzaam wordt opgevoerd, is de verwachting dat er in de toekomst meer dieren per dag geslacht kunnen worden. ,,We gaan rustig opbouwen om kinderziektes eruit te halen en iedereen de kans te geven om aan de nieuwe apparatuur te wennen,” aldus Cointepas.