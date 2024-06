Natuur Stinapa plaatst verbodsborden in Lac Bai Hans Hofstra 09-06-2024 - 1 minuten leestijd

Verbodsborden Stinapa

KRALENDIJK – Natuurorganisatie Stinapa heeft afgelopen dagen verschillende verbodsborden geplaatst in Lac Bai. De borden geven aan waar bezoekers niet mogen komen.

De vijf borden zijn geplaatst aan de westkant van Lac Bai. Op zo’n vijftig meter vanaf de mangroves mogen bezoekers het water niet betreden. De mangroves zijn een belangrijke broedplaats voor vissen.

Een woordvoerder van Stinapa laat weten: ,,De bedoeling van de borden is om mensen duidelijk te maken om niet door het zeegras te lopen. Ook surfers die daar freestyle oefeningen doen of kajakkers die met hun peddel het gras kunnen raken, hebben we daar liever niet”.