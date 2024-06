Media ABC Online Media volgt professionaliseringstraject Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Redactie 09-06-2024 - 2 minuten leestijd

Het team van ABC Online Media tijdens de sessie van zaterdag, geleid door SVDJ-coach Devid Ilievski (links boven). Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Het team van ABC Online Media, verantwoordelijk voor nieuwsmedia als Bonaire.nu, Curaçao.nu en The BES Reporter, heeft dit weekend een tweedaagse trainingssessie afgesloten in het kader van een professionaliseringstraject dat wordt aangeboden door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ).

De tweedaagse trainingssessie die op Bonaire plaatsvond, is het voorlopige hoogtepunt van een bijna 12 maanden durend coaching traject voor private lokale media, dat door SVDJ wordt verzorgd en gesubsidieerd.

Bijzonder is dat het team van ABC Online Media het enige team buiten-Europees Nederland is dat het traject volgt.

“Toen ik hoorde van deze mogelijkheid was ik direct enthousiast”, zegt ABC Online Media directrice Sylvia de Leon.“ Ik wist van tevoren niet of wij als bedrijf op Bonaire wel in aanmerking kwamen, maar ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en met een positief resultaat.

Coach

Onder leiding van coach Devid Ilievski werkte het team van ABC Online Media de afgelopen maanden onder meer aan uitwerken van een redactiestatuut, aan nieuwe initiatieven, de opzet van focusgroepen van lezers en aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de nieuwssites. Daarnaast worden diverse theoretische inzichten gedeeld over wat journalistiek in lokale markten ten goede komt.

Enthousiast

Ilievski, die speciaal voor de fysieke trainingssessie 2 dagen naar Bonaire overvloog, is zelf ook heel enthousiast over de tot nog toe geboekte resultaten. “Ik vond het enerverende dagen en zeer de moeite waard. Het team van ABC Online Media team heeft al heel veel op de rails en is heel gemotiveerd en gedreven. Ik vind het mooi om daar een steentje aan bij te mogen dragen”, aldus Ilievski.