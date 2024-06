Politie & Justitie Politie Curaçao doet invallen in zaak moord Marechaussee Redactie 08-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Extra Curaçao

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao heeft vrijdagochtend vijf huiszoekingen verricht in verband met de recente moord op Toon Brood, een adjudant van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens deze invallen zijn meerdere voertuigen en belangrijke voorwerpen in beslag genomen. De acties markeren een belangrijke stap in het onderzoek naar de gewelddadige overval waarbij Brood om het leven kwam.

In de vroege uren van vrijdag 31 mei werd Brood thuis overvallen door drie deels gemaskerde en bewapende mannen. Zij drongen zijn woning binnen, beroofden hem van geld en een auto, en lieten hem dood achter. Dit incident schokte de lokale gemeenschap diep.

De gerechtelijke invallen vonden plaats tussen 05.00 en 10.00 uur op verschillende locaties, waaronder in de wijken Otrobanda, Oost Jongbloed, Noord Zapateer en Rondeklip. De politie heeft tot dusver geen specifieke details over de gevonden voorwerpen vrijgegeven, maar bevestigt dat deze van groot belang zijn voor het oplossen van de zaak.

De politie heeft eerder aangegeven dat het onderzoek naar de moord op Brood de juiste richting op gaat. Verdere informatie over de voortgang van het onderzoek is nog niet beschikbaar.