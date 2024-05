Overheid Bonaire krijgt toegang tot het Volkshuisvestingsfonds Redactie 31-05-2024 - 2 minuten leestijd

De beschikbare gelden moeten helpen wijken op het eilanden leefbaarder te maken. Foto: OLB

KRALENDIJK- Volgen het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) staat de leefbaarheid in verschillende wijken op Bonaire onder druk. Dit komt onder meer door achterstallig onderhoud aan gebouwen, weinig kwalitatieve buitenruimtes en een tekort aan voorzieningen.

Om dit soort problemen aan te pakken, heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds (VHF) opgericht. Dit fonds helpt gemeenten en regio’s om te investeren in de verbetering van woningen in de meest kwetsbare gebieden. Bonaire heeft met succes aanspraak gemaakt op dit fonds.

Het Bestuurscollege vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het Volkshuisvestingsfonds (VHF) ook open te stellen voor Caribisch Nederland, inclusief Bonaire. Dit verzoek is goedgekeurd door de minister van BZK. De minister heeft besloten 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herstructurering van particuliere woningen op de BES-eilanden, waarvan ongeveer 2,8 miljoen euro naar Bonaire gaat.

De investeringen uit het VHF kunnen de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid op Bonaire verbeteren. Dit kan door het vervangen van oude woningen, het uitvoeren van grote verbouwingen, het opknappen van de openbare ruimte en het verbeteren van voorzieningen.

Blij

“We zijn heel blij dat we BZK hebben kunnen overtuigen voor het openstellen van de fondsen voor Caribisch Nederland. We kunnen nu aanspraak maken op deze fondsen die ons gaan helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid in onze wijken”, aldus gedeputeerde Anjelica Cicilia. “Dit betekent dat we kunnen werken aan een wijkgerichte aanpak voor een betere woonomgeving, lagere energiekosten en een veiligere leefomgeving.”