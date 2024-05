Politie & Justitie Vijf aanhoudingen voor rijden onder invloed Redactie 30-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De politie van Bonaire heeft in de afgelopen dagen vijf personen aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol.

Op zondag 26 mei werden drie personen aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol waaronder een 36-jarige man die aangehouden is op de Kaminda Gurubu na een aanrijding tussen twee voertuigen. De man had geen geldig rijbewijs of verzekeringsdocumenten en een blaastest wees uit dat hij meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen. Eerder die dag had hij ook een aanrijding veroorzaakt op de Kaminda Tra’i Montaña en was doorgereden. Hierbij raakte de bestuurder van de andere auto de controle kwijt en reed de bosjes in, waarna hij en een mede-inzittende naar het ziekenhuis werden gebracht

Rond 15:20 uur werd een 54-jarige man aangehouden op de Kaya Rafaela. Hij had met zijn pick-up tegen een omheining van een woning gereden. Een blaastest toonde aan dat hij meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen

Rond 02:55 uur werd een 42-jarige man aangehouden op de Kaya Nikiboko Zuid. Hij botste met zijn voertuig tegen een andere auto, waarna beide voertuigen tegen een omheining reden en een waterleiding kapot maakten. De verdachte gaf toe te hard te hebben gereden. Een blaastest bevestigde dat hij meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Hij kreeg een rijverbod van 6 uur

Op woensdag 29 mei, rond 02:00 uur, werd een 25-jarige man aangehouden op de Kaya Korona. Hij reed op een scooter en vertoonde tekenen van alcoholgebruik. Een blaastest bevestigde dat hij meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur

Op dinsdag 28 mei, rond 03:25 uur, werd een 23-jarige vrouw aangehouden op de Kaya Maximiliana Rosario. Zij bleek ook onder invloed van alcohol te zijn. Een blaastest toonde aan dat ze meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. Ze kreeg een rijverbod van 1 uur

De politie benadrukt het belang van verantwoord rijgedrag en waarschuwt voor de gevaren van rijden onder invloed.