Nieuws van Bonaire MPB vreest voor toekomst Piskabon door opstelling bestuurscollege Redactie 30-05-2024 - 1 minuten leestijd

Het voormalig raadslid noemt een korting in de subsidie voor Piskabon een kortzichtig actie. Foto: MBP

KRALENDIJK – De politieke partij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) zegt bij monde van voormalig raadslid Din Domacassé te vrezen voor het voortbestaan van de vissersvereniging Piskabon.

Domacassé verwijst naar de recente discussie omtrent de subsidie voor Piskabon. Die zou volgens de vereniging voor het komend jaar sterk worden gereduceerd.

“Transparantie en samenwerking zijn van belang om te komen tot zowel korte- als lange termijn doelstellingen” meent Domacassé. “Maar korten is kortzichtig”.

Geen korting

Overigens ontkent het BC dat zij voornemens is een korting door te voeren in de bestaande subsidie. Daarentegen plaatst het BC wel vraagtekens over het verzoek de subsidie te verhogen. Ook wil gedeputeerde Anjelica Cicilia spreken met Piskabon over de aanwending van de subsidie.

Inmiddels heeft het bestuur van Piskabon een ontslagaanvraag van voorzitter De Lanoy aangehouden. Gehoopt wordt dat het alsnog lukt met het bestuurscollege tot een vergelijk te komen.