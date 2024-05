Algemeen Bestuur Piskabon houd ontslag Ernest de Lanoy in beraad Redactie 28-05-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto Ernest de Lanoy ABC Online Media

KRALENDIJK – Het bestuur van visserij vereniging Piskabon zegt in een persbericht uitgestuurd op maandag, dat zij het ontslag van voorzitter Ernest de Lanoy nog niet heeft geaccepteerd.

Ook zegt Piskabon speculatie in de media over de communicatie met onder meer het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) te betreuren. “Piskabon blijft geloven in het vinden van oplossingen en niet onnodige confrontatie”, aldus de vereniging.

Afgelopen week verscheen informatie dat De Lanoy zijn ontslag indiende omdat de subsidie vanuit het OLB drastisch zou worden teruggebracht.

Subsidie

Inmiddels begrijpt ABC Online Media uit betrouwbare bron dat het niet zo zeer gaat om het terugdraaien van de huidige subsidie, maar dat er wel vraagtekens zijn geplaatst bij het verzoek vanuit Piskabon om aanzienlijk meer subsidie te ontvangen dan nu wordt verleend.