Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: eerste tropische golf in aantocht Redactie 24-05-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – Het orkaanseizoen is nog net niet officieel begonnen. Toch is de eerste tropische golf van het jaar in de maak. Deze zal begin volgende week het Caribische gebied binnenkomen. Komende dagen is er kans op een lichte tot matige regenbui. De wind is matig en komt uit het oosten. De temperatuur schommelt tussen de 28 en 30 graden Celsius.

Het orkaanseizoen begint officieel op 1 juni. Wel werd op 22 mei bekend gemaakt dat een eerste tropische golf van het jaar 2024 in de maak is. Deze bevindt zich in de Atlantische Oceaan en beweegt zich in westelijke richting.

Tropische golven zijn een soort atmosferische trog, een langgerekt gebied met een relatief lage luchtdruk. Deze is georiënteerd van noord naar zuid. Het beweegt zich van oost naar west door de tropen. Deze golf geeft bewolking, kans op veel regen en ook is er een kans op onweersbuien. Een tropische golf kan zich ook ontwikkelen tot cycloon. Hiervan is nu nog geen sprake.