Nieuws van Bonaire Bonaire Culinair vandaag van start: vandaag bij Foodies Redactie 23-05-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vanaf vandaag 23 mei tot en met 6 juni vindt Bonaire Culinair weer plaats, een evenement dat twee keer per jaar wordt georganiseerd door de restaurants van Bonaire. Bonaire.nu had het voorrecht om alvast te genieten van het heerlijke 3-gangenmenu dat voor $39,50 wordt aangeboden bij Foodies.

Een voorproefje van het menu

Bij Foodies start je de avond met een keuze uit drie voorgerechten:

Caprese : Een frisse combinatie van tomaat, rucola en mozzarella, overgoten met pesto en bestrooid met pijnboompitten.

: Een frisse combinatie van tomaat, rucola en mozzarella, overgoten met pesto en bestrooid met pijnboompitten. Truffel Carpaccio : Dun gesneden, met truffel gemarineerd rundvlees, vergezeld van pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise.

: Dun gesneden, met truffel gemarineerd rundvlees, vergezeld van pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise. Klassieke Garnalencocktail: Een echte klassieker, geserveerd met sla, cherrytomaten, komkommer en rode ui, afgewerkt met een huisgemaakte whiskey-cocktailsaus.

Hoofdgerechten

Het hoofdgerecht biedt eveneens drie overheerlijke keuzes:

Entrecote : Een heerlijke entrecote, geserveerd met een gemengde salade, frietjes en een saus naar keuze.

: Een heerlijke entrecote, geserveerd met een gemengde salade, frietjes en een saus naar keuze. Tuna Tataki : Een van de populairste gerechten van Foodies! Lokaal gevangen tonijn, geserveerd met een sesam-sojasaus, wasabimayonaise en wakame.

: Een van de populairste gerechten van Foodies! Lokaal gevangen tonijn, geserveerd met een sesam-sojasaus, wasabimayonaise en wakame. Truffelrisotto: Romige risotto met paddenstoelen, op smaak gebracht met truffel en afgetopt met rucola en Parmezaanse kaas.

Het Dessert

Wij gingen voor het verrassingsdessert, dus ook wij gaan dit niet delen! Maar je kunt kiezen tussen een verrassingsdessert of een kop koffie met een likeurtje om je maaltijd in stijl af te sluiten.

Foodies: De perfecte plek om te genieten

Foodies is niet alleen lekker eten, maar ook een heerlijke unieke plek om te zitten. Bijna altijd een verfrissend briesje en een koele omgeving zorgen ervoor dat je comfortabel kunt genieten van je maaltijd. Voeg daar de goede service en het gezellige, sfeervolle restaurant aan toe, en je hebt de perfecte setting voor een onvergetelijke avond.

Reserveer Nu!

Wil je ook genieten van dit heerlijk menu bij Foodies? Wacht dan niet te lang en maak snel een reservering! Voor reserveringen kun je een WhatsApp-bericht sturen naar +599 796 3663, een e-mail sturen naar info@foodiesbonaire.com, of bellen naar +599 717 5369.

Geniet van de Bonaire Culinair Special bij een van de deelnemende restaurants en maak ook kans op leuke prijzen. Lunches beginnen al vanaf $ 10, driegangendiners voor $ 39,50 en vijfgangendiners voor $ 69. Een nieuwe toevoeging aan de line-up van deelnemers is de nieuwste deli in Kralendijk, Ons Broodje! Geopend in februari, bieden ze klassieke (Nederlandse) broodjes met vers gesneden kazen en vleeswaren, soepen, ontbijt en barista-koffie. Alle deelnemende restaurants vind je via deze link: Bonaire Culinaire Evenementen – Deelnemende Restaurants.