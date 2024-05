Nieuws uit Nederland Ronald Plasterk mogelijk nieuwe premier van Nederland Redactie 15-05-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Ronald Plasterk is in beeld als de nieuwe minister-president van Nederland. Dat melden verschillende bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Plasterk wordt genoemd als de meest waarschijnlijke kandidaat om het extraparlementaire kabinet te leiden.

Plasterk is geen onbekende op de Caribische eilanden. Hij had Koninkrijksrelaties in zijn portefeuille van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017, toen hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was in het kabinet-Rutte II.

De naam van de nieuwe premier is pas officieel als alle betrokken partijen hebben ingestemd. Dat is nog niet gebeurd. De vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, onderhandelen nog altijd over een hoofdlijnenakkoord.

PVV-leider Geert Wilders is optimistisch over de vorming van het nieuwe kabinet met VVD, NSC en BBB. “Ik hoop dat het goed komt, ik denk dat het goed komt, ik zie het niet meer fout gaan,” zei Wilders na de besprekingen vandaag.

Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz is positief. “Ik denk dat we eruit zijn,” zei zij na afloop van de onderhandelingen. Volgens haar moeten woensdag nog enkele punten besproken worden. “Het was een goede dag en we hebben knopen doorgehakt.”

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas en NSC-leider Pieter Omtzigt gaven aan dat er bijna een akkoord is. De vier partijen onderhandelen vandaag verder.