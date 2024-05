Economie Dia di Rincon zorgt voor hoog aantal verblijfsbezoekers in april Redactie 09-05-2024 - 1 minuten leestijd

Dia di Rincon zorgde voor veel extra bezoekers | foto Monalisa Domacasse

KRALENDIJK – Bonaire heeft in april een recordaantal toeristen verwelkomd. Met 16.505 verblijfsbezoekers is er een stijging van 6,6% ten opzichte van april 2023 en 17,1% ten opzichte van 2019. Dia di Rincon speelde een belangrijke rol in het aantrekken van meer bezoekers uit de regio.

De meeste bezoekers kwamen uit Nederland (44%), gevolgd door de Verenigde Staten (20%) en Curaçao (19%). Ook Canada, Duitsland en Aruba droegen aanzienlijk bij aan de toestroom. De toename van Canadese bezoekers met 122% is deels te danken aan de nieuwe WestJet-vlucht vanuit Toronto. WestJet heeft haar seizoensvluchten in april beëindigd en zal deze voor het volgende winterseizoen hervatten.

Dia di Rincon trok meer bezoekers uit de regio, met name Curaçao. Vanuit Curaçao kwamen er 3335 bezoekers, 1000 meer dan normaal. Ook Aruba was een belangrijke bronmarkt met 595 verblijfsbezoekers in april.

Populair bij 55-plussers

De leeftijdsgroepen met de meeste bezoekers waren 55 tot 64 jaar (26%) en 45 tot 54 jaar (20%). Amerikaanse bezoekers kwamen vooral uit New York, Florida, Massachusetts, Californië en Colorado. Nederlandse bezoekers kwamen met name uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.