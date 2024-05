Politie & Justitie Incidenten tijdens Dia di Rincon Redactie 06-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tijdens Dia di Rincon op 30 april moest de politie van Bonaire uitrukken voor verschillende incidenten. Gedurende de dag kwamen er veel klachten binnen over verkeerd geparkeerde auto’s en mensen die zich onwel voelden.

Om te voorkomen dat dronken bestuurders zouden gaan rijden, nam de politie de autosleutels af van twee personen. Zij kregen de sleutels terug nadat ze weer nuchter waren. ’s Avonds waren er meerdere vechtpartijen, waarbij zelfs glazen flessen werden gebruikt.

Een jonge man werd gearresteerd omdat hij zijn ID niet bij zich had, terwijl een andere man werd gearresteerd voor mishandeling na een ruzie waarbij een persoon gewond raakte. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en de zaak wordt onderzocht.

In de vroege ochtend gleed een auto van de weg bij Sabana Piedra Krus. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de bestuurder kreeg een boete omdat hij geen verzekering had. Door onbekende reden verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed de mondi in. Elders werd een jongen stevig toegesproken omdat hij zonder toestemming de auto van zijn vader had genomen voor een joyride.