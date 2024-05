Evenementen Dodenherdenking op 4 mei op Bonaire Redactie 04-05-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto ABC Online Media

Op zaterdag 4 mei zal er op Bonaire rond 09.00 uur in de ochtend dodenherdenking zijn. Op het Wilhelminaplein zal een krans worden gelegd bij het nationale monument. Er zal ook stil worden gestaan bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Om 09.15 zullen de gebruikelijke speeches en de kranslegging worden gedaan. Hiervoor zal twee minuten stilte worden gehouden. Na de kranslegging zal pastoor Ramiro Richards een korte toespraak doen. Ook gezaghebber Nolly Oleana en veteraan Ron v/d Heijden zullen aan het woord komen. Het programma wordt om 10.00 uur afgesloten.

De weg Kaya Jan N.E. Craane, ter hoogte van de kruising Kaya Isla Riba en het Wilhelminaplein, zal zaterdagochtend afgesloten zijn. Te voet kan dit stuk wel worden gepasseerd.

Film over Tweede Wereldoorlog

De openbare bibliotheek van Bonaire vertoont op zaterdag 4 mei 2024 twee films over Bonairianen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om de films ‘Lágrima di guera’ en ‘Mortonan di guera,’ die door Fundashon Históriko Kultural Boneriano, FUHIKUBO zijn gemaakt. ‘Lágrima di guera’ schetst een beeld van het leven op Bonaire tijdens de oorlogsjaren. In ‘Mortonan di guera’ wordt stilgestaan bij de dodelijke Bonairiaanse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Elke film duurt 1,5 uur, de films worden van 09:00 – 13:00 uur vertoond. De toegang is gratis. De bibliotheek heeft speciaal voor Dodenherdenking een thematafel ingericht met aandacht voor boeken die over de Tweede Wereldoorlog gaan.