Caribe Nobo Supermarkt is weer goedkoopste in nieuwe prijsvergelijker Redactie 04-05-2024

KRALENDIJK- Caribe Supermarket blijkt in een nieuwe prijsvergelijker, dit keer uitgevoerd door consumentenwinkel Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneiru (FTPKB) de goedkoopste onder de deelnemende supermarkten.

De vergelijking is gebaseerd op een basislijst van veelgekochte producten. Consumenten kunnen rond de 61 dollar besparen bij het doen van inkopen bij Caribe Nobo van de spullen op de basislijst. Van alle producten op de lijst is Caribe Nobo het goedkoopste met 23 producten.

Op de tweede plaats komt Wing Cheung supermarket in Antriol, met de goedkoopste prijs in 18 gevallen. Klanten kunnen door het doen van boodschappen bij Wing Cheung in totaal rond de 61 dollar besparen door inkopen te doen bij die supermarket.

De derde best scorende supermarket is Top Supermarket in Kralendijk. Daar is de consument bij 14 producten op de lijst het goedkoopste uit. In totaal kan door in te kopen bij Top Supermarket ruim 23 dollar worden bespaard.

Bondigro

Bondigro Supermarket zal vanaf volgende maand ook meedoen met de prijsvergelijker van FTPKB, maar is voor de maand april nog niet in het onderzoek opgenomen. Bondigro weigerde in het verleden mee te werken aan het vergelijkingsonderzoek, maar de nieuwe eigenaren van de supermarket willen daar nu wel hun medewerking aan verlenen.