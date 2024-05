Klimaat & Weer Ed Nijpels roept op tot einde aan ‘bestuurlijk toerisme’ naar Caribische eilanden Redactie 02-05-2024 - 1 minuten leestijd

Ed Nijpels, voormalig politicus en tegenwoordig kwartiermaker voor klimaatinitiatieven op Bonaire, heeft opgeroepen tot een drastische vermindering van het ‘bestuurlijk toerisme’ van Nederland naar de Caribische eilanden.

Hij pleit voor een gestroomlijnde aanpak waarbij één provincie de taken overneemt die nu door zeven ministeries worden uitgevoerd. Deze verandering is nodig om efficiënter te werken en de eilanden niet te belasten met frequente bezoeken van diverse overheidsfunctionarissen.

Nijpels constateert dat ondanks de urgentie van klimaatverandering, de actie op Bonaire traag verloopt. Er is nog steeds geen voorzitter benoemd voor de lokale klimaattafel, en de aanpak van milieuproblemen zoals erosie door loslopende geiten en de bedreiging van koraalriffen en mangroven blijft achter. Volgens hem wordt het eiland overspoeld door goedbedoelde initiatieven vanuit Nederland, maar leiden deze niet tot concrete verbeteringen.

Tijdens zijn bezoek aan Bonaire kwam Nijpels diverse Nederlandse ambtenaren en politici tegen, wat volgens hem aantoont hoe groot het probleem van bestuurlijk toerisme is. “Iedereen doet z’n best, iedereen die er een keer is geweest, is verliefd en wil er nog een keer naartoe,” stelt hij, maar benadrukt dat dit de efficiëntie niet ten goede komt. Hij suggereert dat als de eilanden bijzondere gemeenten genoemd worden, ze ook als zodanig behandeld moeten worden, zonder constante inmenging van verschillende departementen.