Nieuws van Bonaire Banco di Caribe gaat slechte telefonische bereikbaarheid aanpakken Redactie 30-04-2024 - 1 minuten leestijd

Veel klanten klagen de afgelopen periode dat de telefoon bij bellen naar de bank nauwelijks of niet werd opgenomen

KRALENDIJK- De Banco di Caribe gaat stappen ondernemen om haar klantvriendelijkheid te verbeteren.

De beloftes van de bank komen na actie ondernomen door consumentenwinkel Fundashon Tienda pa Konsumido Boneriano. De consumentenorganisatie nam zelf de proef op de som. Van de 16 telefoontjes die zij in een tijdspanne van drie dagen pleegde naar de bank, werd er geen één beantwoord.

Volgens de FTPKB heeft de bank inmiddels positief gereageerd op een door ingediende schriftelijk klacht en haar verontschuldigen aangeboden voor de slechte bereikbaarheid.

Onderbezetting

De bank geeft ook aan dat de situatie is ontstaan door een relatief sterke groei van het aantal klanten, gecombineerd met een onderbezetting in het filiaal op Bonaire. De bank zegt te werken aan het aantrekken van nieuwe medewerkers. De telefonische bereikbaarheid zou hiermee in juli van dit jaar weer op peil moeten zijn.