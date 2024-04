Kunst, Cultuur en muziek Genafthaly Kroon wint Dama Kultural 2024 Hans Hofstra 21-04-2024 - 2 minuten leestijd

Genafthaly Kroon is winaar geworden van de verkiezing Dama Kultural 2024

De verkiezing voor de Dama Kultural 2024 is zaterdagavond gewonnen door Genafthaly Kroon. De prachtige culture avond in Rincon werd rond middennacht afgesloten. Vier dames streden met elkaar om de titel. De Dama Kultural 2024 zal komende week tijdens de Dia di Rincon zichtbaar zijn tijdens de parade.

Zo’n 400 mensen waren op zaterdagavond in het stadion van Antonio Trenidat aanwezig. Op eigen meegenomen paraplustoelen werden de deelnemers door toeters, fakkels en fluitjes luid aangemoedigd. Mooie muziek klonk, waarbij het toneel mooi was aangekleed. De dames hadden prachtige lokale kledingdracht aangetrokken en lieten in de avond zien waarom zij Dama Kultural 2024 moesten worden.

Kosecha di Diamante

De groep Kosecha di Diamante organiseerde op zaterdag voor de vierde keer in de geschiedenis het evenement. Daarnaast bestaat de groep alweer tien jaar. Oprichtster en organisator Licetha Saragoza laat er het volgende over weten: ,,Het is een verkiezing die gaat bepalen wie de Dama Kultural 2024 wordt. Eigenlijk bepalen we vanavond wie ‘het gezicht wordt’ van Dia di Rincon. Zij is aanwezig in de parade en rondom alle activiteiten van Dia di Rincon. Onze organiserende groep Kosecha di Diamante gaat ook meedansen tijdens de Dia di Rincon. Een grote groep. We zijn met 200 mensen”. Veel enthousiaste mensen kwamen op zaterdagavond samen bij de verkiezing Dama Kultural 2024

Cultuur en trots

Onder al het publiek was ook aanwezig gedeputeerde Anjelica Cicilia. Duidelijk zichtbaar genoot zij in de avond van de deelnemers die hun best deden om de verkiezing te winnen. Volgens Cicilia is het organiseren van een evenement zoals Dama Kultural essentieel voor het eiland: ,,Het is belangrijk voor onze jeugd. Voor onze toekomst. We moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Hier zit een stuk historie. Je ziet hier oude gebruiken, herinneringen, verhalen van vroeger, gezegdes, onze ambacht, belang en gebruik van onze lokale kruiden, planten en recepten. Het is belangrijk voor mij dat deze goed gedocumenteerd worden. Het vieren van onze cultuur en historie is essentieel voor ons bestaan en trots”.

Genafthaly Kroon mag zich na zaterdagavond de Dama Kultural 2024 noemen. Salmarelis Anthony werd 1st finalist. Betania Keller pakte de prijs voor tweede finalist.