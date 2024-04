Saba Bewoners Saba ontvangen als eerste hun zorgpas Redactie 2024-04-10 - 2 minuten leestijd

Met de Zorgpas kunnen bewoners in het buitenland aantonen verzekerd te zijn. Foto: RCN

SABA – Op 22 april introduceert Zorg & Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) de zogenaamde ‘zorgpas’ introduceren op Saba. Later dit jaar zullen ook Sint-Eustatius en Bonaire volgen.

De zorgpas is een individuele kaart die volgens ZJCN om de toegang tot spoedeisende medische zorg in het buitenland moet vergemakkelijken voor verzekerde inwoners van Caribisch Nederland.

Het gaat dan om dringende medische behandelingen die niet kunnen worden uitgesteld. De zorgpas vervangt het bewijs van verzekering. Verzekerden hoeven voortaan niet meer naar het kantoor van ZJCN om een bewijs van verzekering op te halen voordat men op reis gaat.

Op de zorgpas staan naast de gegevens van de verzekerde ook de contactgegevens van ZJCN vermeld. Bij spoedeisende medische zorg in het buitenland dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met ZJCN. Daarnaast kan de zorgpas worden gebruikt bij apotheken en laboratoria op Saba.

Geen reisverzekering

ZJCN zegt dat de zorgpas uitsluitend bedoeld is voor medische spoedgevallen in het buitenland die niet kunnen worden uitgesteld. Het gaat echter niet om een reisverzekering. Daarom is het volgens ZJCN nog steeds raadzaam om, bij het reizen naar het buitenland, een reisverzekering af te sluiten.

Sint Eustatius en Bonaire

De zorgpassen worden op dit moment alleen op Saba uitgereikt. ZJCN zal in een later stadium bekend maken wanneer inwoners van Bonaire en Sint-Eustatius een zorgpas zullen krijgen.