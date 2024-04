Economie Toeristische sector Bonaire geeft beeld van ontwikkelingen in eerste kwartaal 2024 Redactie 2024-04-05 - 1 minuten leestijd

Miles Mercera, Veroesjka de Windt en Miles Mercera deelden allen interessante informatie over ontwikkelingen in de toeristische sector. Foto: TCB.

KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB), heeft, samen met Bonaire International Airport (BIA) en de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), de eerste Bonaire Tourism Update voor het jaar 2024 gehouden.

De bijeenkomst vond plaats in Captain Don’s Habitat.

Veroesjka de Windt, directeur van BONHATA, meldde dat de bezettingsgraad in het eerste kwartaal van 2024 op 74% is gebleven, hetzelfde als in 2023. Wel werd opgemerkt dat de gemiddelde kamerprijs onder druk stond, als gevolg van een groter aanbod.

Maarten van der Scheer, directeur van de Flamingo Luchthaven, sprak over een opmerkelijke stijging van het aantal vluchten en passagiers vanuit Noord-Amerika: in het eerste kwartaal steeg het totale aantal passagiers op Flamingo Airport met 6,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2023.

Miles Mercera, directeur van TCB, deelde voorlopige resultaten waaruit bleek dat Bonaire in maart 2024 18.169 verblijfsbezoekers heeft verwelkomd.

De positieve resultaten worden toegeschreven aan de uitbreiding van diensten van verschillende luchtvaartmaatschappijen vanuit Amerika en het extra aanbod van stoelen van luchtvaartmaatschappijen tussen de eilanden.