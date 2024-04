Klimaat & Weer Druk orkaanseizoen Caribische eilanden Redactie 2024-04-02 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Caribisch gebied kan een druk orkaanseizoen verwachten als gevolg van uitzonderlijk warm zeewater, dat zegt het KNMI in Nederland. De Caribische eilanden Saba en Sint-Eustatius lopen ook risico om getroffen te worden.

Het vorige jaar kenmerkte zich al door een bovengemiddeld aantal orkanen, ondanks het dempende effect van El Niño, wat normaal gesproken leidt tot een afname van orkaanactiviteit.

Zeewater

Deze trend wordt toegeschreven aan de ongekend hoge temperaturen van het zeewater. De Noordelijke Atlantische Oceaan is het afgelopen jaar warmer geweest dan ooit tevoren gemeten in dezelfde periode, met een gemiddelde watertemperatuur die boven de 25 graden lag – normaal is dit 24 graden. In sommige gebieden was het nog veel warmer.

In het Caribisch gebied is het zeewater ’s zomers vaak boven de 29 graden. Orkanen worden krachtiger wanneer de watertemperatuur hoger is dan 26,5 graden. In 2023 zijn de Nederlandse Caribische eilanden gelukkig gespaard gebleven; Orkaan Tammy passeerde op 100 kilometer afstand van Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

Voorspelling

AccuWeather heeft haar seizoensvoorspelling uitgebracht en verwacht dit jaar twintig tot 24 genoemde stormen, waarvan acht tot twaalf zullen uitgroeien tot orkanen. Van deze orkanen wordt voorspeld dat ver tot zeven de status van een grote orkaan met categorie drie of hoger zullen bereiken.

La Niña, met een 62 procent kans op ontwikkeling van juni tot augustus, samen met zeewatertemperaturen die 3,6 tot zeven graden warmer zijn dan normaal, maakt de voorspellingen extra zorgwekkend.

De National Oceanic and Atmospheric Administration brengt haar orkaanvoorspelling eind mei uit, terwijl Colorado State University naar verwachting haar voorspelling op 4 april vrij geeft.