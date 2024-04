Economie Afvalverwerking op Bonaire, veel afval wordt gerecycled en geëxporteerd Hans Hofstra 2024-04-02 - 6 minuten leestijd

Het afvalprobleem op Bonaire wordt steeds groter.

KRALENDIJK – Selibon is verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van afval op Bonaire. Aan de Kaya Industria wordt door mensen zelf afval gescheiden. Toch zijn hier veel vraagtekens over. Want heeft het zin? Gaat alles niet naar de landfill? Wat gebeurt er met het gescheiden afval? Wij gingen op pad en vroegen het bedrijf, wat er precies gebeurd met het gescheiden afval. Vandaag nemen we het verwerken van karton onder de loep.

Op steeds meer plekken op Bonaire is op te merken dat de steeds sneller groeiende bevolking op het eiland haar sporen achterlaat. Afval ligt overal. In de Kunuku, op straat en in de oceaan. Mensen openen hun ramen van hun auto en gooien geregeld een leeg flesje bier of plastic flesje uit het raam. Autowrakken liggen verspreid over het eiland. Het is zelfs zo erg, dat complete zakken met afval op willekeurige plekken worden gedumpt. Ook staan oude koelkasten en elektrische installaties in de open natuur. Wie richting de landfill rijdt, vraagt zich misschien zelfs al af of de landfill niet een paar 100 meter eerder is. Overal ligt afval. Waarom dit gebeurd? Dat is onbekend.

“We vragen hulp van bewoners om hier aan mee te helpen” Selibon is het afvalverwerkingsbedrijf op Bonaire

Ook afvalwerkingsbedrijf Selibon is op de hoogte van de ‘afvalchaos’ die op het eiland aan het ontstaan is. Zij zitten niet met hun handen in het haar, maar willen graag meehelpen om het probleem te laten verdwijnen. Ook vragen zij zich af, waarom afval wordt gedumpt. Zij zijn van mening dat het afval scheiden en het deponeren op de juiste plek, zin heeft voor een duurzamer en schoner eiland.

Het communicatieteam van Selibon laat er het volgende over weten: ,,Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 94% van al het afval wat bij ons binnen komt recyclebaar is. Het heeft zin om afval te scheiden, door ons te laten halen of bij ons te brengen aan de Kaya Industria. We vragen hulp van bewoners om hier aan mee te helpen”. Wie de Kunuku in rijdt, ziet veel verschillende soorten afval.

Karton wordt gerecycled

Afval scheiden op het eiland kan al lang. Bij Selibon kan er bijvoorbeeld blik, plastic, glas, karton, piepschuim, elektronica worden gescheiden. Veel mensen op het eiland doen dit. Bij het scheiden van kartonachtige materialen, wordt er bij Selibon een onderscheid gemaakt tussen papier en karton. Hergebruik van karton is volgens het afvalbedrijf vrij simpel te realiseren. Vanuit het communicatieteam van Selibon wordt er het volgende over gezegd: ,,Karton wordt getransporteerd naar de landfill. Daar is een zogenaamde kartonnenhal. Hier wordt al het karton gesorteerd en daarna geperst en balen ervan gemaakt. We hebben een aantal klanten die deze balen weer kopen en daarna weer doorverkopen”.

Op Bonaire wordt het karton volgens Selibon verkocht aan het bedrijf Miles for Plastic. Wat zij met de balen karton daarna gaan doen is onbekend. Via de eigen website wordt wel verteld dat het inzamelen van lege plastic flesjes loont. Hier zouden funmiles mee gespaard kunnen worden. Over het hergebruik van karton wordt niet gesproken.

Toch lijkt het erop dat er wel iets mee wordt gedaan. Het communicatieteam laat er het volgende over weten: ,,De leveranciers moeten bewijzen wat zij met het karton gaan doen. Wat ik weet is dat het karton wordt geëxporteerd richting Azië. Hier wordt het gerecycled naar nieuw karton”.

Bij de verwerking van karton ziet de afdeling communicatie van SeliBon een mooie ontwikkeling: ,,Sinds december hebben we nieuwe vrachtwagens gekregen voor karton. Splinternieuw. Deze zijn nog niet netjes bekleed. Dit gaat wel gebeuren, zodat het voor iedereen duidelijk is dat het hier om karton verzamelen gaat. Door deze wagens hebben we nog meer mogelijkheden gekregen om karton op te halen”.

Selibon vraagt mensen om serieus afval te scheiden. Zij denken dat 94% van het afval gerecycled kan worden.

Communicatie

Toch kan worden vastgesteld dat Selibon nog niet excelleert in het communiceren van deze informatie. De website is nog ‘under construction’. Ook zijn sommige medewerkers bij de afvalverwerking op Kaya Industria niet op de hoogte wat er precies gebeurt met de materialen. Zo ook niet met eventueel hergebruik van karton. Toch wil het bedrijf wel graag een verbetering laten zien. Selibon ziet kansen om het bedrijf positiever naar buiten te brengen: ,,We willen heel graag laten zien wat we met allemaal doen. Er zijn namelijk zoveel misverstanden. Als onze website straks klaar is, dan kunnen we iedereen laten zien wat we allemaal doen”.

Dat de communicatie niet goed is, daar is het communicatieteam van Selibon het niet mee eens. De organisatie laat er het volgende over weten: ,,Ja, de website is niet klaar. Maar op onze Facebookpagina kunnen mensen alles lezen over de afvalverwerking op het eiland”.

Het blijkt volgens Selibon zin te hebben om karton te scheiden en bij de sorteerplek te brengen. Ook heeft het bedrijf mogelijkheden om bijvoorbeeld plastic, blik en glas te scheiden. In een volgend artikel geeft Bonaire.nu meer inzicht in het scheiden van deze materialen.