Meer Luchtvaartpassagiers in Caribisch Nederland in 2023 Redactie 2024-03-31 - 2 minuten leestijd

Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Recente gegevens vrijgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werpen een licht op de luchtvaarttrends in Caribisch Nederland, waaruit blijkt dat het aantal passagiers dat in 2023 vloog tussen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius een significante stijging vertoonde.

Het aantal passagiers dat in 2023 per vliegtuig van en naar Bonaire, Saba en Sint-Eustatius reisde, steeg met 6 procent ten opzichte van 2022, en met 10 procent vergeleken met 2019, meldt het CBS op basis van nieuwe gegevens. In totaal werden 504 duizend passagiers vervoerd. Het aantal vliegtuigbewegingen steeg met ruim 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Januari registreerde de meeste passagiers, met bijna 47 duizend reizigers van en naar de drie vliegvelden. De drukste dag was zaterdag 4 maart, met 2,5 duizend passagiers die de terminals van Flamingo Airport op Bonaire, F.D. Roosevelt Airport op Sint-Eustatius of Juancho E. Yrausquin Airport op Saba passeerden. Op vrijdag 28 april werden de meeste vluchten verwerkt, namelijk 94 in totaal.

Het grootste aantal passagiers vloog van en naar Bonaire, met ruim 447 duizend reizigers, wat 89 procent van alle passagiers in Caribisch Nederland vertegenwoordigt. Dit is bijna 4 procent meer dan in 2022 en ruim 16 procent meer dan in 2019. De landingsbaan van Flamingo Airport, met een lengte van drie kilometer, maakt het mogelijk dat grotere vliegtuigen kunnen landen.

Op Sint-Eustatius en Saba werd een stijging van het aantal luchtvaartpassagiers waargenomen. Op F.D. Roosevelt Airport op Sint-Eustatius steeg het aantal passagiers met bijna 40 procent ten opzichte van 2022, terwijl op Saba bijna 17 procent meer passagiers werden vervoerd.

Het aantal vluchten van en naar Bonaire steeg met 27 procent, terwijl er op F.D. Roosevelt Airport op Sint-Eustatius een toename van 6 procent was. Daarentegen werd er op Juancho E. Yrausquin Airport op Saba een afname van 6,7 procent in het aantal vluchten geregistreerd.

Op Bonaire was 74 procent van alle vluchten een vlucht tussen Bonaire en Curaçao, gevolgd door 10 procent naar Amsterdam. Tussen Bonaire en Amsterdam werden de meeste passagiers vervoerd, gevolgd door vluchten naar en van Curaçao.

Vanaf Sint-Eustatius en Saba werden voornamelijk vluchten naar Sint-Maarten uitgevoerd, met respectievelijk 75 en 88 procent van de vluchten en 89 en 94 procent van het aantal passagiers.

(Bronnen: CBS, StatLine – Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens & StatLine — Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang)