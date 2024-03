Overheid Nieuwe opleiding voor Bevelvoerders van Brandweer BKCN van start Redactie 2024-03-26 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) is begonnen met een nieuwe reeks van de bevelvoerdersopleiding. Twaalf deelnemers van de drie eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius nemen deel aan deze intensieve training. De opleiding, die van maart tot mei 2024 loopt en vervolgens in augustus 2024 wordt hervat, wordt geleid door Bevelvoerder Wayne Maharaj, een van de instructeurs van de opleiding.

Intensief Traject

Maharaj legt uit: “Het is een uitgebreid en intensief traject, bestaande uit zowel theoretische als praktische aspecten. Tijdens de opleiding worden verschillende disciplines behandeld, waaronder Technische Hulpverlening (THV), Waterongevallen (WO), Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Brandbestrijding. Na afronding van de opleiding worden de deelnemers bevelvoerders bij de stadsbrandweer, met de mogelijkheid om later een aanvullende opleiding te volgen voor bevelvoerder bij de luchthavenbrandweer.”

Ondersteuningsteam

Samen met Officier van Dienst (OVD) Glenn Rosaria en bevelvoerder Uclaytis Davelaar begeleidt Maharaj de deelnemers. Naast de drie instructeurs maken ook de Afdeling Opleiding en Oefenen van BKCN en trajectbegeleider Julius Melaan deel uit van het opleidingsteam. Daarnaast wordt de opleiding intensief ondersteund door collega’s van de drie eilanden. Het organiseren van dit alles vergt een aanzienlijke inspanning, gezien het belang van voldoende brandweerpersoneel op alle eilanden om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Maharaj is echter vol vertrouwen: “Ik kijk ernaar uit. Samen met het hele opleidingsteam blijven we de deelnemers motiveren en zorgen we ervoor dat de juiste mensen op de juiste posities komen.”

Rol van een Bevelvoerder

Een bevelvoerder geeft leiding aan de manschappen tijdens een incident en kan besluiten om op te schalen als de situatie dit vereist. De bevelvoerder blijft in functie totdat de Officier van Dienst ter plaatse is en de leiding overneemt.