Sport & Vrije tijd Nieuwe speeltuinen op Bonaire: 'Mooiste speelplek, mag ik hier spelen?'

Zeven moderne speeltuinen worden onder andere door de hulp van Jantje Beton gerealiseerd.

Maar liefst zes nieuwe speeltuinen zullen op Bonaire gerealiseerd gaan worden. Met steun van de lokale overheid, financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), werkt Jantje Beton aan de realisatie van nieuwe speelplekken op het eiland. In totaal komt de teller dan op zeven uit.

Eind 2022 werd de eerste speeltuin door Jantje Beton op Bonaire geleverd. Het doel van de organisatie is om meer speelplekken te realiseren die toegankelijk, avontuurlijk, inspirerend en veilig zijn. De programmaleider kon, door financieringen van het ministerie van VWS, in Rincon de eerste speeltuin realiseren. Het resulteerde tot vele positieve reacties. Kinderen in de wijk lieten bij de opening aan de directeur van Jantje Beton weten: ‘Ik vind dit de mooiste speelplek van Bonaire. Mag ik hier spelen?’. De speeltuin bleek niet de laatst aangelegde van het eiland te worden. Sinds twee weken is de schop in de grond gegaan in de wijk Nieuw Amsterdam. Hier zal in september ook een gloednieuwe speeltuin aanwezig zijn.

,,In december 2020 zijn we met een speelscan begonnen. Hier hebben we met veel stakeholders gesproken en bestaande speelplekken bezocht”, aldus Miranda Verburg die bij Jantje Beton verantwoordelijk is gesteld als programmaleider speelruimte. Uit de speelscan kwam onder andere naar voren dat speelplekken verouderd en overwoekerd waren door planten en spelen op straat gevaarlijk was door bijvoorbeeld loslopende honden of autoverkeer. ,,Wij zijn in gesprek geweest met gedeputeerde Nina den Heyer. Zij gaf aan: ‘We willen een slag maken met meer speelruimte direct in de woonwijken’. Als programmaleider waren wij vooral benieuwd in welke wijken kinderen het minste aanbod kregen. We zochten naar kansen. In eerste instantie lag de focus op Rincon. De realisatie bleek succesvol. Nu zijn we samen met lokale partners bezig met nummer twee. Uiteindelijk is de kans groot dat we in totaal zeven speeltuinen gaan realiseren”. Voordat de speeltuin in Rincon werd gerealiseerd zag de situatie er zo uit.

Er werd onderzoek gedaan naar de eerste aangelegde speeltuin in Rincon. Bewegingssensoren moesten meten hoe vaak kinderen naar binnen en buiten gingen. Ook werd er een kwalitatief onderzoek gedaan. Door middel van vragenlijsten kwam onder andere naar voren dat kinderen onder de acht jaar de speelplek 100% leuker vinden dan andere speelplekken op het eiland. En 82% van deze kinderen is meer gaan spelen door de speeltuin.

De heringerichte speeltuin Cocorobi in Rincon.

Strijd met de hitte

Een speeltuin aanleggen op Bonaire is niet zo makkelijk. Ontwerpers moeten vooral nadenken hoe zij om gaan met een ander klimaat dan die bijvoorbeeld in Nederland. Ook Verburg is zich bewust van deze situatie: ,,Een glijbaan is ook op Bonaire populair. Echter, het werken met roestvast staal en plastic kan hier niet zo makkelijk. Je moet je voorstellen dat het ijzer bloedheet wordt. Ook het plastic heeft moeite met hitte. Ook rubberen matten die we in Nederland gebruiken is lastig. Deze trekken door de zon krom. We zoeken dus alternatieven”.

Complexe situaties die niet vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Toch zien ontwerpers van Jantje Beton mogelijkheden: ,,We willen samenwerkingen met vooral lokale partijen op het eiland. Zo verkennen we met Tera Barra om het groen in de speeltuinen aan te leggen. Door natuurlijke bomen te hebben, kunnen we schaduw creëren voor kinderen. Wij willen namelijk niet dat zij een zonnesteek oplopen als ze een aantal uur in de speeltuin hebben gespeeld. Andere lokale partijen kunnen zich bij ons melden. Samen met hen hopen we duurzame oplossingen te bedenken om de speeltuinen op Bonaire tot een succes te maken”.

Kinderen op Bonaire helpen mee om speeltuinen te ontwerpen.

Spelen in Kaya Amsterdam

In de wijk Kaya Amsterdam komt de tweede speeltuin. Op het plein zijn onder andere aanwezig een basketbalveld, glijbaan, fietspad, hut, picknicktafels en een heuse voetbal pannakooi. ,,Het is ons tweede project. We willen hem rond of net na de zomervakantie gerealiseerd hebben. Met een derde speeltuin zijn we nu in de ontwerpfase. Deze zal gaan liggen naast de kerk van Rincon. Bij de laatst genoemde vinden wij het belangrijk dat mensen met een beperking, ouderen, maar ook kinderen er gebruik van kunnen maken. Het moet een speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud worden”.

De speeltuin in Nieuw Amsterdam zou in september gerealiseerd gaan worden.

Meerdere speeltuinen volgen

Doordat ook de Postcode Loterij in samenwerking met Jantje Beton haar fiat heeft gegeven om op Bonaire nog twee parken aan te leggen, lijkt er ook voor Hato en in de buurt van Amboina een speeltuin te komen. Dit zou binnen nu en drie jaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is er met de financiering vanuit de Postcode Loterij en het ministerie van VWS van deze twee parken, ook ruimte gemaakt voor een speeltuin op St. Eustatius(Wilhelminapark) en Saba (Golden Rock Park).

Met Hato en Amboina op de planning staat de teller opeens op vijf. Recent is ook gevraagd of het ministerie van VWS wil herinvesteren bij Parke Tului. ,,Hier gaan we de puntjes op de i zetten”, aldus Verburg. Waar nummer zeven gaat komen. Dat is nog niet bekend. Verburg laat weten: ,, Samen met alle betrokken partners en vooral ook de kinderen, willen we ons inzetten voor goede speelruimte op Bonaire in de directe woonomgeving. Zodat ook hier ieder kind, iedere dag lekker kan buitenspelen.”