Natuur Veiling moet mini-graafmachine voor bomenplantproject Tera Barra op Bonaire mogelijk maken Harald Linkels 2024-03-22 - 3 minuten leestijd

Het handmatig hakken van gaten met de pikhouweel is in de harde ondergrond van het eiland bijna onbegonnen werk en schiet ook niet echt op. Foto: Tera Barra

KRALENDIJK- Alweer ruim twee jaar geleden organiseerde Tera Barra op Bonaire een go-fund me actie om geld in te zamelen voor een hout versnipperaar. Dankzij de vrijgevigheid enkele grote en veel kleinere donateurs, kon de machine ook inderdaad worden aangekocht.

Inmiddels staat de organisatie voor een nieuwe opgaaf. “We hebben, dankzij de versnipperaar inmiddels een zeer behoorlijke voorraad compost weten te maken van tuinafval” zegt Johan Blerk van de organisatie in gesprek met bonaire.nu. “Maar nu dient de volgende uitdaging zich aan, namelijk het daadwerkelijk planten van inmiddels duizenden opgekweekte bomen in de natuur van het eiland”.

Blerk wijst op een gegeven, die iedere hobby-tuinier op Bonaire kent: Het hakken van gaten om bomen of struiken in te planten is door de harde klipgrond bijna onbegonnen werk. “Dus nu zijn we op zoek naar het benodigde geld om een mini-graafmachine aan te kunnen schaffen, waarmee wij op grote schaal de benodigde gaten kunnen maken om de bomen in te planten”.

Veiling

Om geld bijeen te brengen voor het kopen van een mini-graafmachine, die het planten vele maken makkelijker maakt, organiseert Tera Barra aanstaande zaterdag een veiling, waar diverse zaken worden geveild, variërend van kunst, objecten, natuurproducten, maar ook bijvoorbeeld excursies of hotelovernachtingen.

Donateurs die fysiek op het eiland zijn kunnen een toegangskaart aanschaffen voor een diner gecombineerd met de veiling. Kaarten zijn tot vrijdag verkrijgbaar bij Harbourtown Real Estate, terwijl de toegangskaarten tot en met zaterdag bij Tera Barra zelf te verkrijgen zijn.

Overigens kunnen geïnteresseerden van buiten het eiland nu via de Facebook Pagina van Tera Barra ook nu al een bod uitbrengen op de enorme hoeveelheid zaken die zullen worden geveild. Vrijwilligers van Tera Barra kweekten de afgelopen jaren al duizenden inheemse boomsoorten op, die nu klaar zijn om uitgeplant te worden. Foto: Tera Barra

Spectaculair

Ondanks het werk dat hij samen met een groep vrijwilligers al vele jaren uitvoert, als het gaat om het zaaien, opkweken van bomen en het maken van compost, is Van Blerk nog niks minder enthousiast als bij de oprichting van de stichting voor herbebossing.

“Hiermee kunnen we echt duizenden inheemse bomen op een professionele manier op het eiland uitplanten. De beoogde locatie is een spectaculaire plek aan zee, waar iedereen er van kan genieten”, legt Van Blerk met de nodige passie uit.