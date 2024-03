Sport & Vrije tijd Voorbereidingen voor jeugd baseball toernooi Bonaire in volle gang Redactie 2024-03-15 - 1 minuten leestijd

De organiserende partijen gaven op woensdagmiddag uitleg over het op handen zijnde toernooi. Foto: ABC Online Media.

KRALENDIJK- Op woensdagmiddag heeft de Bonaire Wolfpack Baseball Foundation in een persconferentie informatie gegeven over het ‘Baseball on the Corals of Bonaire’ toernooi, dat tussen 1 en 5 april plaat gaat vinden in het Jossy Boekhoudt Ball Park.

Evo Cicilia, aanwezig namens gedeputeerde Clark Abraham, benadrukte het belang van sportondersteuning door de overheid op het eiland, terwijl Anne-Marie Mercera van de Fundashon Wega di Number Boneiru (FWNB) tevredenheid uitte over hun steun aan de activiteit.

Deelnemers

Kmar Piar van de Bonaire Wolfpack Baseball Foundation benadrukte de deelname van kinderen uit Curaçao en Aruba, ondanks de uitdagingen rond vluchten, en benadrukte het belang van vriendschappen boven het toernooi.