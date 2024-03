Nieuws van Bonaire Technisch mankement houdt KLM-passagiers aan de grond op Aruba en Bonaire Redactie 2024-03-12 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een technisch probleem met vlucht KLM 766 heeft voor aanzienlijke vertragingen gezorgd voor reizigers die maandagavond 11 maart vanuit Aruba via Bonaire naar Amsterdam zouden vliegen.

De vlucht is op Aruba blijven staan en heeft minstens 24 uur vertraging opgelopen, omdat het wachten is op een onderdeel dat op dinsdag met een andere KLM-vlucht meekomt. Dit had ook gevolgen voor passagiers die vanuit Bonaire naar Amsterdam zouden vertrekken. Alle getroffen klanten zijn ondergebracht in hotels op Aruba en Bonaire, in afwachting van de hervatting van de vlucht, die nu gepland staat voor morgen met de route Aruba-Bonaire-Amsterdam.

De luchtvaartmaatschappij heeft bevestigd dat alle passagiers op Aruba maandagavond naar beschikbare hotels zijn gebracht. Dezelfde procedure is gevolgd voor de klanten op Bonaire, waar collega’s ter plaatse iedereen hebben ondergebracht in verschillende accommodaties.